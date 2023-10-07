Как сэкономить на всех видах коммунальных услуг: только эффективные и проверенные лайфхаки
Оплата коммунальных услуг стала одной из самых больших статей в расходах каждого гражданина Украины. Каждый месяц людям приходится выделять значительные суммы на оплату за использованную электроэнергию, газ и воду.
Это особенно тяжело учитывая тот факт, что многие граждане не наблюдают роста своего дохода в течение последних нескольких лет из-за разных факторов, таких как война, инфляция и девальвация национальной валюты, пишет Styler.
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Итак, как можно сэкономить средства при оплате коммунальных услуг? Давайте рассмотрим некоторые полезные советы.
Как экономить на электроэнергии:
- Используйте бытовую технику разумно. Избегайте запуска приборов, таких как бойлеры, стиральные машины, сушилки и кухонная электрическая техника, если это не является необходимостью. Многие современные устройства имеют экономичный режим работы, который можно использовать, например, короткий цикл стирки вместо длительной.
- Улучшите изоляцию вашего жилья. Важно утеплить окна и устранить щели в доме летом, чтобы зимой минимизировать использование отопительных систем. Следует рассмотреть альтернативные методы охлаждения помещений летом, чтобы избежать использования кондиционера.
- Проверьте состояние электрической проводки. Убедитесь, что все розетки, выключатели и провода исправны. Если обнаружены повреждения, замените дефектные детали.
- Замените лампы более экономичными. Установите "умные" лампы, которые включаются только при обнаружении движения в помещении. Это поможет эффективнее использовать свет в коридорах, у входной двери и в кладовых. Также не оставляйте устройства в розетках, если они не используются, поскольку даже в режиме ожидания они тратят небольшое количество электроэнергии.
- Всегда выключайте приборы из розеток, которые не используются регулярно, например, микроволновку, электроплиты, духовки, посудомоечные машины, чайник, кофейный аппарат и тостер. Для некоторых приборов можно установить автоматическое отключение, что поможет экономить энергию без постоянного наблюдения.
- Следите за потреблением электроэнергии. Используйте приобретенные навыки экономии электроэнергии, которые вы использовали во время пиков потребления электроэнергии осенью и зимой, чтобы продолжить уменьшать свои расходы.
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Как экономить на оплате за газ:
- Если у вас дома есть только газовая плита, то потребление газа будет ограничено. Просто не включайте газ дольше, чем это необходимо, например, для нагрева воды или приготовления пищи.
- Если у вас есть газовый котел, который используется для отопления зимой и подогрева воды в другое время года, есть некоторые способы экономии:
- Используйте горячую воду только тогда, когда она действительно нужна.
- Сократите время, потраченное на водные процедуры, например, прием душа.
- Просмотрите способ мытья посуды, попробуйте использовать мойку для экономии воды.
- Установите счетчик газа, если он еще не установлен, чтобы иметь возможность контролировать потребление.
Как экономить на потреблении воды:
- Закручивайте кран во время выполнения ежедневных процедур, таких как чистка зубов и умывания. Можно также использовать стакан для полоскания рта, вместо того чтобы включить воду.
- Минимизируйте стирку и не используйте стиральную машину для небольшого количества белья или одежды. Обратите внимание на режим загрузки стиральной машины и пользуйтесь его максимальным объемом.
- Повторно используйте воду, используемую при мытье посуды. Попытайтесь загрузить посудомоечную машину на полную емкость и выключайте ее только после этого, чтобы эффективно использовать воду.
- Замените обычную ванну на короткий душ и установите насадки душа с экономичным расходом воды.
- Регулярно проверяйте, нет ли протечек в сантехнике. Иногда небольшие утечки могут тратить значительное количество воды.
- Уменьшите давление воды в кранах, если это возможно, например, на кухне или в ванной, где требуется меньше воды.
Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.
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