Іспит з водіння можна буде складати необмежену кількість разів: подробиці

Згідно з новою постановою Міністерства внутрішніх справ України, процедура отримання водійського посвідчення зазнала суттєвих змін. Основним нововведенням стало скасування обмежень на кількість спроб складання практичного іспиту з водіння. Про це повідомляє hvylya.net.

До запровадження цих змін кандидати мали лише три спроби для успішного складання практичного іспиту. Така система створювала підґрунтя для корупційних схем, коли після двох невдалих спроб кандидатам пропонували неофіційні "варіанти вирішення питання". У разі відмови від таких пропозицій, майбутнім водіям доводилося проходити повторний курс навчання в автошколі, що призводило до додаткових витрат часу та коштів.

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Відтепер кандидати можуть складати практичний іспит необмежену кількість разів, з інтервалом в одинадцять днів між спробами. Це нововведення має позитивний вплив на кілька аспектів: знижує корупційні ризики, зменшує психологічний тиск на кандидатів та сприяє більш якісній підготовці майбутніх водіїв.

Показовим є приклад, наведений МВС, коли одна з кандидаток успішно склала теоретичний іспит лише з дев'ятої спроби, що підтверджує необхідність надання додаткових можливостей для деяких претендентів.

Ці зміни є частиною комплексної реформи системи отримання водійських прав, яка також включає посилення контролю за складанням іспитів та можливість самостійного опанування теоретичної частини. За оцінками експертів, такі нововведення сприятимуть створенню більш справедливої та доступної системи підготовки водіїв, одночасно підвищуючи її якість.

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