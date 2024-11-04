Єрмак прокоментував небажання партнерів запрошувати Україну до НАТО через корупцію: шукають причини, щоб цього не робити

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив свою позицію щодо питання вступу України до НАТО. За його словами, посилання на рівень корупції як перешкоду для членства України в Альянсі може бути лише способом уникнути прийняття позитивного рішення.

Єрмак наголосив, що корупція - це глобальне явище, присутнє в усіх країнах. Ключовим, на його думку, є те, як держава протидіє цьому явищу та розбудовує відповідні інституції. Він зазначив, що якщо хтось вказує на корупцію як на перешкоду для вступу до НАТО, це може свідчити про пошук приводу для відмови. Про це він заявив в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам, і між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні - це пошук причин для того, щоб це не зробити", - сказав Єрмак.

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Очільник ОП підкреслив, що проблема корупції в Україні має довгу історію і не виникла у 2019 році. Водночас він відзначив значний прогрес у боротьбі з цим явищем, особливо наголосивши на ролі президента Зеленського, якого він охарактеризував як некорумпованого лідера, що очолює антикорупційну боротьбу в державі.

При цьому Єрмак уточнив, що його слова про використання теми корупції як відмовки - це гіпотетичне припущення, а не констатація реального стану справ у переговорах щодо членства в НАТО. "Я не говорю, що це так і є, що ми це чуємо. Я говорю - якщо", - додав Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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