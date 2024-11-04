Ермак прокомментировал нежелание партнеров приглашать Украину в НАТО из-за коррупции: ищут причины, чтобы этого не делать

Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказал свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. По его словам, ссылка на уровень коррупции как препятствие для членства Украины в Альянсе может быть только способом избежать положительного решения.

Ермак подчеркнул, что коррупция – это глобальное явление, присутствующее во всех странах. Ключевым, по его мнению, является то, как государство противодействует этому явлению и развивает соответствующие институты. Он отметил, что если кто-то указывает на коррупцию как препятствие для вступления в НАТО, это может свидетельствовать о поиске повода для отказа. Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

"Открыто мы говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется, строит институции, как борется сегодня с этой коррупцией. Если кто-то нам, между прочим, с этим соглашается и гражданское общество, будет упрекать, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не сделать", - сказал Ермак.

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Глава ОП подчеркнул, что проблема коррупции в Украине имеет долгую историю и не возникла в 2019 году. В то же время он отметил значительный прогресс в борьбе с этим явлением, особенно отметив роль президента Зеленского, которого он охарактеризовал как некоррумпированного лидера, возглавляющего антикоррупционную борьбу в государстве.

При этом Ермак уточнил, что его слова об использовании темы коррупции в качестве отговорки – это гипотетическое предположение, а не констатация реального положения дел в переговорах по членству в НАТО. "Я не говорю, что это так и есть, что мы это слышим. Я говорю – если", - добавил Ермак.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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