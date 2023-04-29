Якщо не вдалось у 60: у ПФУ нагадали, скільки стажу треба для виходу на пенсію у 63 роки

В Україні для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати достатню кількість страхового стажу. Ті, у кого його недостатньо, можуть вийти на пенсію у 63 роки, або 65 років, однак для цього також потрібно мати певну кількість стажу.

Показник зростає кожного року, до 2028 року. У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років стажу, у 63 – від 20 років та у 65 – від 15 років страхового стажу.

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З кожним роком вимога до стажу зростатиме на 12 місяців, до 2028 року. Таким чином, для виходу на пенсію у 2028 році у 60 років потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу, у 63 – від 25 років та у 65 – від 20 років страхового стажу.

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Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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