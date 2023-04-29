Если не удалось в 60: в ПФУ напомнили, сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 63 года

В Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь достаточное количество страхового стажа. Те, у кого его недостаточно, могут выйти на пенсию в 63 года или 65 лет, однако для этого также нужно иметь определенное количество стажа.

Показатель растет каждый год до 2028 года. В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа, в 63 – от 20 лет и в 65 – от 15 лет страхового стажа.

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С каждым годом требование к стажу будет расти на 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, для выхода на пенсию в 2028 году в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа, в 63 – от 25 лет и в 65 – от 20 лет страхового стажа.

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Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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