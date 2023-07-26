Це не насіння: чим насправді є білі крапки на полуниці

Білі чи жовтні тверді крапки на поверхні полуниці аж ніяк не насіння цих плодів, а ще полуниця не є ягодою. Дослідження вчених перевернули уяву людей щодо улюбленого літнього фрукта.

Секрет полягає в тому, що ці білі крапки на полуниці — це не насіння, як можна було припустити. Насправді це сім’янки, кожна з яких містить одне насіння. Полуниця не є ягодою, як багато хто вважав, а складною сукупністю фруктів, так само як малина та ожина. Всі ці рослини входять до одного сімейства трояндових, пише IFLScience.

Зазначається, що звичайні ягоди повинні містити більше одного насіння, а також мати зовнішню шкірку, м’ясисту серединку та внутрішню оболонку із насінням. Окрім того, ягоди походять від однієї зав’язі окремої квітки й поділяються на дві групи: цитрусові та група pepos, до якої належать гарбузи, огірки та кавун.

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Що стосується цяток на поверхні полуниці – це не насіння, а просто набрякла тканина вмістилища, яка утримує сім’янки. Коли плід дозріває, тканина вмістилища набухає, розкриваючи сім’янки всередині. Таким чином, ці білі крапки — це всього лише "прислуга" для справжнього плоду, який розпадається на дрібні сухі сім’янки.

Цікаво, що більшість рослин полуниці вирощують із клонів, які пускають коріння, коли торкаються землі, тож насіння не використовується для їх розмноження. Виявляється, полуниця — це справжній майстер перетворення і підкорення природи.

Раніше стало відомо, кому варто відмовитися від надмірного споживання полуниці з огляду на хвороби та стан здоров'я.

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