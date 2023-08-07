Це небезпечно: ніколи не мийте яйця перед тим, як покласти в холодильник

Мільйони людей по всьому світу щоденно використовують яйця для приготування різних страв. Зазвичай яйця зберігають у холодильнику, а цього не варто робити. Ще більш небезпечно мити яйця перед тим, як покласти їх на зберігання.

Як повідомляє Sante, миття яєць перед зберіганням або споживанням може бути небезпечним. Ця звичка може позбавити яйця захисту та відкрити шлях бактеріям, які можуть вплинути на ваше здоров'я.

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Чому саме миття яєць може бути шкідливим? Головна причина полягає у тому, що яйця природно покриті тонкою захисною плівкою, відомою як "кутикула". Ця плівка запобігає проникненню бактерій та інших забруднень всередину яйця. Проте, коли ви миєте яйця під проточною водою, ви ризикуєте пошкодити цю захисну плівку, відкриваючи доступ для шкідливих мікроорганізмів.

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Мітка "промито під проточною водою" може навести на думку, що яйце тепер чисте та безпечне для споживання. Проте це є міфом, оскільки шкаралупа залишається пористою, і бактерії можуть легко проникнути всередину через мікроскопічні пори.

Існує декілька ефективних способів збереження та очищення яєць без використання води. Наприклад, ви можете дбайливо почистити шкаралупу м'якою ганчіркою або серветкою без використання води. Також рекомендується зберігати яйця при кімнатній температурі, особливо якщо вони не були вимиті. Це допоможе підтримати захисну плівку на шкаралупі та запобігти проникненню бактерій.

Якщо ви плануєте помиті яйця зберігати тривалий час, то експерти радять натерти їх олією, тоді бактерії не потраплять всередину через шкаралупу, до того ж змащена олією пориста структура шкаралупи не пропускатиме сторонні аромати з холодильника усередину яйця.

Щодо миття яєць перед приготуванням, то варто це робити не під проточною водою, оскільки разом з бризками води на кухонну поверхню потраплять й небезпечні бактерії. Краще набрати води у миску, викласти туди яйця й протерти їх серветкою, потім сполоснути й тоді вже готувати страви з яєць.

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