Це шкідливо: чому не можна щоранку застеляти ліжко

Щоранку прокидаючися та застеляючи ліжко за собою ви можете зашкодити собі. Вся річ у тому, що під покривалом утримується волога, в якій можуть утворюватися бактерії та навіть розводитися пилові кліщі.

Як повідомляє Metro, за даними The Sleep Council, середня доросла людина втрачає 285 мл рідини щоночі. Це означає, що коли ви застеляєте ліжко щоранку, то волога затримується.

Читайте також: Як зробити матрас жорсткіше або м'якіше: дієві лайфхаки в домашніх умовах

У вологому середовищі розводяться мікроскопічні організми, вони живляться відмерлими частинками шкіри. Ці кліщі (дерматофіти) є нешкідливими для людини, але їх екскременти можуть спровокувати розвиток алергії, призвести до дерматиту, риніту, кон'юнктивіту тощо.

Відео дня

За деякими даними, у кожному ліжку живе понад 1,5 мільйона кліщів. Тож, щоб ваше ліжко не було розсадником небезпечних організмів, заправляти ліжко потрібно правильно.

Фахівці радять:

після пробудження залиште ковдру відкинутою, щоб постіль просохнула;

відкрийте штори або жалюзі, щоб сонячне світло потрапляло на ліжко;

провітрюйте кімнату після сну;

ніколи не їжте у ліжку, щоб на постелі не залишалися її залишки;

регулярно періть та міняйте постільну білизну, ковдри та подушки.

Також варто подбати й про матрац, на якому лежить постіль. Варто періодично, хоча б раз на два тижні, посипати його содою та пилососити. Періодично чистіть та просушуйте подушки, ковдри, періть наматрацники.

Як доглядати за матрацом, щоб у ньому не завелися кліщі:

Якщо він двосторонній, то рекомендується перевертати його раз на тиждень.

Односторонні матраци потрібно повертати на 180 градусів. Це не лише дозволить їх просушувати, а й сприятиме рівномірному осіданню наповнювачів та подовжить термін їх служби.

Чистка матраца потребує теж виконання певних правил. Якщо ви збираєтеся пилососити його, то перед тим посипте содою та залиште не 15-30 хвилин.

Плями на матраці потрібно видалять одразу після появи. Якщо ваш матрац наповнений натуральними волокнами, це має бути суха тканина, бо "вологе прибирання" може пошкодити обшивку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, лікарі повідомили, що звичка поєднувати каву з цигарками гірше впливає на організм, ніж щоденне вживання кави як самостійного напою. Розрив зв’язку між сигаретами та кавою має бути пріоритетом як для курців, так і для кавоманів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!