Это вредно: почему нельзя каждое утро застилать кровать

Каждое утро просыпаясь и застилая кровать за собой, вы можете навредить себе. Все дело в том, что под покрывалом удерживается влага, в которой могут образовываться бактерии и даже разводиться пылевые клещи.

Как сообщает Metro, по данным The Sleep Council, средний взрослый человек теряет 285 мл жидкости каждую ночь. Это значит, что когда вы застилаете кровать каждое утро, то влага задерживается.

Читайте также: Как сделать матрас жестче или мягче: действенные лайфхаки в домашних условиях

Во влажной среде разводятся микроскопические организмы, они питаются отмершими частицами кожи. Эти клещи (дерматофиты) безвредны для человека, но их экскременты могут спровоцировать развитие аллергии, привести к дерматиту, риниту, конъюнктивиту и т.д.

Видео дня

По некоторым данным, в каждой кровати обитает более 1,5 миллиона клещей. Чтобы ваша кровать не была рассадником опасных организмов, заправлять кровать нужно правильно.

Специалисты советуют:

после пробуждения оставьте одеяло откинутым, чтобы постель просохла;

откройте шторы или жалюзи, чтобы солнечный свет попадал на кровать;

проветривайте комнату после сна;

никогда не ешьте в постели, чтобы на постели не оставались ее остатки;

регулярно стирайте и меняйте постельное белье, одеяла и подушки.

Также стоит позаботиться и о матрасе, на котором лежит постель. Следует периодически, хотя бы раз в две недели, посыпать содой и пылесосить. Периодически чистите и просушивайте подушки, одеяла, стирайте наматрасники.

Как ухаживать за матрасом, чтобы в нем не завелись клещи:

Если он двусторонний, то рекомендуется переворачивать его раз в неделю.

Односторонние матрасы нужно поворачивать на 180 градусов. Это не только позволит их просушивать, но и будет способствовать равномерному просадке наполнителей и продлит срок их службы.

Чистка матраса требует также выполнения определенных правил. Если вы собираетесь пылесосить его, то перед тем посыпьте содой и оставьте не 15-30 минут.

Пятна на матрасе нужно удалить сразу после появления. Если ваш матрас наполнен натуральными волокнами, это должна быть сухая ткань, потому что "влажная уборка" может повредить обшивку.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, врачи сообщили, что привычка сочетать кофе с сигаретами хуже влияет на организм, чем ежедневное употребление кофе как самостоятельного напитка. Разрыв связи между сигаретами и кофе должен быть приоритетом как курильщикам, так и кофеманам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!