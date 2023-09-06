ukr
русский
Суспільство

Французький лікар відкрив секрети профілактики варикозу

Ціхоцька Марія

Французький лікар відкрив секрети профілактики варикозу

Проблема варикозного розширення вен на ногах турбує безліч жінок різного віку. Виявляється, що французькі жінки в цьому питанні ведуть за собою всю планету. У Франції існує високорозвинута культура догляду за ногами і профілактики цього неприємного захворювання.

Про це пише Radiotrek.

Знайти у Франції жіночі ноги з розширеними венами є значно складніше, ніж в наших краях, де варикоз став частиною життя багатьох жінок після вагітності або з віком. Француженки відвідують флеболога щороку, це є невід'ємною частиною їхньої рутини краси та медичних обстежень одночасно.

Цей секрет був розкритий британським флебологом, доктором Харуном Гайрай, який розповів, як досягти таких здорових і красивих ніг, як у француженок. Головний принцип - щорічно відвідувати флеболога, незалежно від наявності проблем з венами на ногах, і проходити УЗД судин нижніх кінцівок. Це допомагає виявити розширення вен на ранніх стадіях та уникнути операції. Флеболог може провести склеротерапію, що полягає у введенні спеціального препарату, який розчиняє дрібні вени в організмі.

Доктор Гайрай також підкреслює, що варикоз є спадковим захворюванням, і якщо у вашої родини були випадки цього захворювання, то і ви маєте підвищений ризик захворіти на нього. Сидіння нога на нозі, на відміну від поширеної думки, не впливає на розвиток варикозу.

Читайте також: Чому не можна схрещувати ноги під час сидіння

Низька активність та малорухливий спосіб життя є головними факторами, що сприяють варикозному розширенню вен. Це більше спостерігається в розвинених країнах, де люди більше сидять на офісній роботі та менше рухаються. Для профілактики, рекомендується більше гуляти, дбати про здорову вагу, уникати довгого стояння на ногах і пити достатню кількість води, щоб уникнути згущення крові.

Доктор Гайрай також радить використовувати олію пшеничних паростків для відновлення колагенових волокон вен і відвідувати флеболога для отримання рекомендацій щодо антиварикозних засобів і процедур.

Нагадаємо, ми вже писали, чому люди хроплять.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Суспільство