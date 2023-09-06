Французький лікар відкрив секрети профілактики варикозу

Проблема варикозного розширення вен на ногах турбує безліч жінок різного віку. Виявляється, що французькі жінки в цьому питанні ведуть за собою всю планету. У Франції існує високорозвинута культура догляду за ногами і профілактики цього неприємного захворювання.

Про це пише Radiotrek.

Знайти у Франції жіночі ноги з розширеними венами є значно складніше, ніж в наших краях, де варикоз став частиною життя багатьох жінок після вагітності або з віком. Француженки відвідують флеболога щороку, це є невід'ємною частиною їхньої рутини краси та медичних обстежень одночасно.

Цей секрет був розкритий британським флебологом, доктором Харуном Гайрай, який розповів, як досягти таких здорових і красивих ніг, як у француженок. Головний принцип - щорічно відвідувати флеболога, незалежно від наявності проблем з венами на ногах, і проходити УЗД судин нижніх кінцівок. Це допомагає виявити розширення вен на ранніх стадіях та уникнути операції. Флеболог може провести склеротерапію, що полягає у введенні спеціального препарату, який розчиняє дрібні вени в організмі.

Відео дня

Доктор Гайрай також підкреслює, що варикоз є спадковим захворюванням, і якщо у вашої родини були випадки цього захворювання, то і ви маєте підвищений ризик захворіти на нього. Сидіння нога на нозі, на відміну від поширеної думки, не впливає на розвиток варикозу.

Читайте також: Чому не можна схрещувати ноги під час сидіння

Низька активність та малорухливий спосіб життя є головними факторами, що сприяють варикозному розширенню вен. Це більше спостерігається в розвинених країнах, де люди більше сидять на офісній роботі та менше рухаються. Для профілактики, рекомендується більше гуляти, дбати про здорову вагу, уникати довгого стояння на ногах і пити достатню кількість води, щоб уникнути згущення крові.

Доктор Гайрай також радить використовувати олію пшеничних паростків для відновлення колагенових волокон вен і відвідувати флеболога для отримання рекомендацій щодо антиварикозних засобів і процедур.

Нагадаємо, ми вже писали, чому люди хроплять.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!