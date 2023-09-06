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Французский врач открыл секреты профилактики варикоза

Цихоцкая Мария

Французский врач открыл секреты профилактики варикоза

Проблема варикозного расширения вен на ногах беспокоит множество женщин всех возрастов. Оказывается, французские женщины в этом вопросе ведут за собой всю планету. Во Франции существует высокоразвитая культура ухода за ногами и профилактика этого неприятного заболевания.

Об этом пишет Radiotrek.

Найти во Франции женские ноги с расширенными венами значительно сложнее, чем в наших краях, где варикоз стал частью жизни многих женщин после беременности или с возрастом. Француженки посещают флеболога каждый год, это неотъемлемая часть их рутины красоты и медицинских обследований одновременно.

Этот секрет был раскрыт британским флебологом, доктором Харуном Гайрайом, который рассказал, как достичь таких здоровых и красивых ног, как у француженок. Главный принцип – ежегодно посещать флеболога, независимо от наличия проблем с венами на ногах, и проходить УЗИ сосудов нижних конечностей. Это помогает выявить расширение вен на ранних стадиях и избежать операции. Флеболог может провести склеротерапию, заключающуюся в введении специального препарата, растворяющего мелкие вены в организме.

Доктор Гайрай также подчеркивает, что варикоз является наследственным заболеванием, и если у вашей семьи были случаи этого заболевания, то и вы имеете повышенный риск заболеть им. Сидение нога на ноге, в отличие от распространенного мнения, не влияет на развитие варикоза.

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Низкая активность и малоподвижный образ жизни – главные факторы, способствующие варикозному расширению вен. Это больше наблюдается в развитых странах, где люди больше сидят на офисной работе и меньше двигаются. Для профилактики, рекомендуется больше гулять, заботиться о здоровом весе, избегать долгого стояния на ногах и пить достаточное количество воды, чтобы избежать сгущения крови.

Доктор Гайрай также советует использовать масло пшеничных ростков для восстановления коллагеновых волокон вен и посещать флеболога для получения рекомендаций по антиварикозным средствам и процедурам.

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