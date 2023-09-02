Почему некоторые люди храпят даже на боку: ответ врачей и народные советы

Проблема храпа во время сна распространена среди мужчин и женщин, независимо от возраста. Это явление может наносить дискомфорт как тем, кто выделяет этот звук, так и тем, кто вынужден слушать его, и в результате оба могут страдать от недостаточной сыпи.

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УНИАН провел расследование, чтобы узнать, как избавиться от храпа и улучшить качество своего сна. Врач-отоларинголог Виктор Прокопович ответил на вопрос о том, почему возникает храп и какие возможны последствия.

Причины и опасности храпа

Одной из наиболее распространенных причин храпа является западание корней языка, когда язык падает назад и сужает дыхательные пути. Это может быть вызвано неправильным прикусом, неправильной позой во время сна, лишним весом, нарушениями носового дыхания, анатомическими особенностями или употреблением мышцорелаксантов и алкоголя.

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Врач отмечает, что сам по себе храп не опасен, но если оно сопровождается апноэ (задержкой дыхания), и таких эпизодов ночью больше пяти, это может увеличить риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти во время сна.

Пол и факторы, влияющие на храп

С точки зрения статистики, мужчины предпочитают храп больше, чем женщины. Прокофьевич рассматривает это как следствие нескольких факторов:

Тонус мышц частично зависит от степени усталости организма в течение дня. Если человек физически работает весь день и выкладывается на максимум, его организм пытается компенсировать вечернюю усталость, высвобождая адреналин (гормон, поддерживающий мышцы в тонусе). В положении лежа мышцы ротоглотки расслабляются, и начинается храп. Поэтому после тяжелого дня, употребления алкоголя или приема спазмолитиков, комфортнее спать полусидя.

Рекомендации по улучшению сна и избавлению от храпа

Виктор Прокофьевич дает несколько советов, которые могут помочь избавиться от храпа самостоятельно. В них входят:

Снижение веса: Попытайтесь избавиться от лишнего веса, поскольку это может облегчить дыхание во время сна. Избегаем алкоголя: Не употребляйте алкоголь поздним вечером, поскольку он может расслабить мышцы ротоглотки и вызвать храп. Правильная поза для сна: Попробуйте подобрать оптимальную позу для сна, чтобы голова не опрокидывалась назад. Нацельтесь на спокойный сон на боку или полусидя.

Также, следует учитывать, что сон на спине и сон на боку могут потребовать разных типов подушек – для сна на боку рекомендуется использовать большую подушку.

Обращение к специалисту

При несчастных обстоятельствах, если храп продолжается несмотря на собственные попытки и попытки изменить образ жизни, возможно, необходимо обратиться к ортодонту или другому специалисту для диагностики и лечения.

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Народные методы избавления от храпа

Кроме того, существуют популярные советы, которые могут помочь уменьшить храп:

Вылечить аллергию, поскольку носовая заложенность может приводить к дыханию через рот.

Выровнять носовую перегородку, если она имеет искривление или повреждение.

Прекратить курение, которое может способствовать раздражению дыхательных путей.

Просмотреть лечение и прием седативных препаратов возможно изменить их тип или дозу.

Заниматься спортом и соблюдать здоровую диету для улучшения общего состояния организма.

Напомним, что решение проблемы храпа должно быть обсуждено с врачом, особенно если она длится дольше приемлемого периода времени или сопровождается другими медицинскими проблемами.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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