ФРС стримує ставки, але чи втримається криптоіндустрія?

Федеральна резервна система США залишила ключову процентну ставку на рівні 4,25%–4,50%, що повністю збіглося з очікуваннями фінансових аналітиків. Однак для криптоінвесторів головний інтерес полягає не лише в самому рішенні, а й у риториці регулятора щодо майбутньої монетарної політики. Високі ставки обмежують доступ до дешевого капіталу, змушуючи інвесторів обирати стабільніші активи, такі як держоблігації. Водночас зниження ставок у майбутньому могло б спровокувати нову хвилю інтересу до цифрових активів, стимулюючи їхнє зростання. Очікується, що ринок уважно стежитиме за подальшими заявами ФРС, оскільки саме вони визначатимуть майбутню траєкторію фінансових активів.

Напередодні засідання ФРС крипторинок продемонстрував незначне зниження. У вівторок доджкойн (DOGE) і XRP втратили трохи більше 3% за останні 24 години, очоливши падіння серед основних цифрових активів. Загальний індекс CoinDesk 20 (CD20), що відображає динаміку ширшого ринку криптовалют, знизився на 2%. Це відображає загальну невизначеність, яка охопила інвесторів напередодні важливого рішення ФРС щодо монетарної політики. Відсутність значної волатильності свідчить про те, що учасники ринку зайняли вичікувальну позицію, оцінюючи можливі наслідки заяв регулятора.

Біткоїн продовжує консолідацію в межах $82 000–$85 000, оскільки учасники ринку ще не отримали достатньо сигналів для нового імпульсу. Експерти Bitget Research вважають, що ситуація залишається невизначеною, і ключову роль відіграватимуть макроекономічні дані. Аналітики QCP Capital додають, що навіть незначний натяк на пом'якшення політики може викликати різкий стрибок криптовалютного ринку. Натомість продовження жорсткого курсу сповільнить залучення нових інвестицій у сектор цифрових активів.

Наразі високі ставки роблять традиційні фінансові інструменти привабливішими для інвесторів, обмежуючи ліквідність у криптосекторі. Проте історично у періоди м’якшої грошово-кредитної політики криптовалюти показували сильніший ріст. Це пов’язано з тим, що в умовах дешевих грошей інвестори активніше шукають високоприбуткові активи. Криптовалюти, які завжди вирізнялися високою волатильністю, залишаються потенційно вигідною інвестицією у разі зміни курсу ФРС. Однак поки що ринок змушений діяти у стані невизначеності.

Деякі економісти вважають, що у другій половині року ймовірність зміни політики ФРС зросте, якщо економічна ситуація в США почне слабшати. У такому разі цифрові активи можуть отримати новий поштовх до зростання. Однак поки що ФРС зберігає стриману позицію, намагаючись контролювати інфляцію та не допустити надмірного ризику для економіки. Якщо ситуація зміниться, крипторинок може опинитися у більш сприятливих умовах, але поки цього не сталося, інвестори продовжують діяти обережно.

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