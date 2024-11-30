Ф'юрі є, де Усик? Рейтинг найбагатших боксерів в історії

Напередодні великого бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який відбудеться у грудні в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія знову стає центром уваги у світі боксу. Поєдинок обіцяє стати не лише видовищною спортивною подією, але й фінансово вигідним заходом для обох боксерів.

Зростаюча популярність боксу на Близькому Сході приносить учасникам значні гонорари, що робить їх переможцями незалежно від результату бою. З такими іменами, як Ф'юрі, Усик, Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа та Артур Бетербієв, які цього року провели масштабні бої, рейтинг найбагатших боксерів стає списком мільйонерів.

Найбагатші боксери в історії: топ-10

CelebrityNetWorth опублікував рейтинг найбагатших боксерів 2024 року, який виглядає так:

рейтинг найбагатших боксерів

Чому Усика немає у списку?

Попри успішну кар’єру та бездоганний рекорд, Олександр Усик поки не увійшов до десятки найбагатших боксерів світу. Проте, його майбутній бій із Ф’юрі обіцяє значно збільшити його фінансовий капітал, особливо враховуючи високі гонорари за поєдинки в Саудівській Аравії.

Цей список підтверджує, що бокс залишається одним із найприбутковіших видів спорту, де фінансовий успіх напряму залежить від яскравих боїв та зіркового статусу спортсменів.

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