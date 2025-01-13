"Галичанка" припинила виступи в Кубку ЄГФ після поразки від "Хаукара"

Львівська "Галичанка" завершила свій шлях у цьогорічному розіграші Кубка ЄГФ, поступившись ісландському клубу "Хаукар" у матчах 1/8 фіналу. Дві напружені гри, що відбулися 11 та 12 січня 2025 року в місті Гапнарф'єрдюр, закінчилися мінімальною перевагою суперниць. У першій зустрічі "Хаукар" переміг з рахунком 26:24, а в матчі-відповіді закріпив успіх із результатом 24:22. Ці матчі викликали значний інтерес серед шанувальників гандболу, адже обидві команди демонстрували амбіційний підхід і високий рівень підготовки.

Перша гра розпочалася з рівної боротьби, де команди по черзі захоплювали ініціативу. "Галичанка" намагалася атакувати через центральну зону, але ісландські гандболістки швидко адаптувалися до такого стилю. Ключовою фігурою для львів'янок стала Світлана Гавриш, яка реалізувала п'ять кидків у першій грі. Попри це, господарки зуміли скористатися помилками суперниць і вирвали мінімальну перемогу. Після фінального свистка вболівальники львівської команди зазначили, що попри поразку, їхні гравчині проявили характер.

У другому матчі "Хаукар" із самого початку продемонстрував свої наміри, зробивши ривок 5:0, що фактично визначило хід гри. Незважаючи на це, львівські гандболістки боролися до останнього. Голкіперка Анжеліка Грабчак провела кілька важливих сейвів, що допомогло команді скоротити відставання, але час був на боці суперниць. Напруга на майданчику тривала до останніх хвилин, але українській команді не вдалося змінити ситуацію на свою користь.

Цей виступ став важливим випробуванням для "Галичанки". Команда довела, що здатна гідно змагатися на міжнародній арені, попри обмежені ресурси. "Хаукар" вийшов до чвертьфіналу, а українські спортсменки здобули важливий досвід і підтримку своїх вболівальників. Змагання такого рівня допомагають українським гандболісткам краще оцінити свої сильні сторони та працювати над покращенням слабких аспектів.

Попри результат, львівська команда залишила хороше враження. Виступи в єврокубках ще раз продемонстрували, що український гандбол має потенціал і може претендувати на вищі позиції у майбутньому. Подальший розвиток спортивної інфраструктури та підтримка молодих талантів може допомогти "Галичанці" та іншим українським командам стати ще сильнішими на міжнародній арені. Для багатьох фанатів цей турнір став джерелом натхнення та гордості за своїх спортсменів.

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