Газова пастка: за які порушення українцям доведеться сплатити штрафи до 140 тисяч грн

У 2025 році значна частина побутових споживачів може отримати штрафи через порушення, пов’язані з використанням природного газу.

Як повідомляє ресурс "ГазПравда", наразі існують дві основні категорії порушень, за які побутові споживачі газу можуть бути притягнуті до відповідальності. Йдеться про такі типи порушень:

некоректний облік спожитого газу через занижені покази лічильника;

перехід на розрахунок обсягів газу за умовними ("штрафними") нормами замість фактичного споживання — у разі зміни режиму нарахувань.

Розмір фінансового стягнення залежить від кількох факторів:

площі опалюваного приміщення;

характеру порушення;

тривалості, протягом якої тривало порушення;

кількості мешканців у будинку чи квартирі;

кількості запроєктованих газових приладів;

дати останнього зняття показань лічильника фахівцем.

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Найвищі штрафи передбачено за самовільне підключення до газопроводу. Крім цього, чималі суми доведеться сплатити за:

втручання в роботу лічильника;

використання газових приладів без дозволу;

перевищення допустимої потужності обладнання;

самовільне підключення до системи після відключення та інші порушення.

Якщо ж лічильник вийшов з ладу не з вини споживача, це теж може спричинити проблеми. У випадку, коли оператор газорозподільної мережі виявить несправність пристрою без ознак стороннього втручання, розрахунок спожитого палива здійснюватиметься за 70% від максимально допустимих обсягів – з урахуванням усіх газових приладів у помешканні, – йдеться у повідомленні "ГазПравди".

У такій ситуації штраф може сягати до 40 тисяч гривень за пів року – за умови, що цей період припав на опалювальний сезон.

Раніше ми розповідали, скільки доведеться платити за газ з 1 травня.

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