Газовая ловушка: за какие нарушения украинцам придется заплатить штрафы до 140 тысяч грн

В 2025 году значительная часть бытовых потребителей может получить штрафы из-за нарушений, связанных с использованием природного газа.

Как сообщает ресурс "ГазПравда", существуют две основные категории нарушений, за которые бытовые потребители газа могут быть привлечены к ответственности. Речь идет о таких типах нарушений:

некорректный учет потребленного газа из-за заниженных показов счетчика;

переход на расчет объемов газа по условным ("штрафным") нормам вместо фактического потребления — в случае изменения режима начислений.

Размер финансового взыскания зависит от нескольких факторов:

площади отапливаемого помещения;

характера нарушения;

продолжительности, в течение которой продолжалось нарушение;

количества жителей в доме или квартире;

количества запроектированных газовых устройств;

дать последнее снятие показаний счетчика специалистом.

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Высокие штрафы предусмотрены за самовольное подключение к газопроводу. Кроме этого, немалые суммы придется заплатить за:

вмешательство в работу счетчика;

использование газовых приборов без разрешения;

превышение допустимой мощности оборудования;

самопроизвольное подключение к системе после отключения и другие нарушения.

Если же счетчик вышел из строя не по вине потребителя, это тоже может повлечь за собой проблемы. В случае, когда оператор газораспределительной сети обнаружит неисправность устройства без признаков постороннего вмешательства, расчет потребленного топлива будет производиться за 70% от максимально допустимых объемов – с учетом всех газовых приборов в квартире, – говорится в сообщении "ГазПравды".

В такой ситуации штраф может достигать 40 тысяч гривен за полгода – при условии, что этот период пришелся на отопительный сезон.

Раньше мы рассказывали, сколько придется платить за газ с 1 мая.

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