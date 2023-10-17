Гості будуть у захваті: рецепт грибних нагетсів

Ці нагетси за рецептом від Shuba не лише дуже смачні та оригінальні, але й доступні для вегетаріанців. Подавайте з улюбленим соусом.

Інгредієнти:

Печериці – 8 шт.

Вода – 120 мл

Крохмаль кукурудзяний – 40 г

Борошно пшеничне – 40 г

Кукурудзяні пластівці – 50 г

Паприка мелена – 1/2 ч. л.

Часник сушений – 1/2 ч. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Олія соняшникова – 200 мл

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Спосіб приготування:

Ніжки грибів від‘єднайте від капелюшків і помийте. Наріжте гриби на скибочки.

Кукурудзяні пластівці насипте в пакет і подрібніть їх у крихту, яку пересипте у миску.

Візьміть іншу миску та змішайте в ній кукурудзяний крохмаль з борошном, часниковим порошком, паприкою, сіллю і перцем. Додайте воду і перемішайте.

Шмашточки грибів занурте у тісто і обваляйте в крихті з кукурудзяних пластівців.

Обсмажте нагетси до золотистого кольору.

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