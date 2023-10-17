Гости будут в восторге: рецепт грибных наггетсов

Эти нагетсы по рецепту от Shuba не только вкусны и оригинальны, но и доступны для вегетарианцев. Подавайте с любимым соусом.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 8 шт.

Вода – 120 мл

Крахмал кукурузный – 40 г

Мука пшеничная – 40 г

Кукурузные хлопья – 50 г

Паприка молотая – 1/2 ч. л.

Чеснок сушеный – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло подсолнечное – 200 мл

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Способ приготовления:

Ножки грибов отсоедините от шляпок и помойте. Нарежьте грибы на ломтики.

Кукурузные хлопья насыпьте в пакет и измельчите в крошку, которую пересыпьте в миску.

Возьмите другую миску и смешайте в ней кукурузный крахмал с мукой, чесночным порошком, паприкой, солью и перцем. Добавьте воду и перемешайте.

Кусочки грибов окуните в тесто и обваляйте в крохе из кукурузных хлопьев.

Обжарьте нагетсы до золотистого цвета.

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