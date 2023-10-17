Гости будут в восторге: рецепт грибных наггетсов
Эти нагетсы по рецепту от Shuba не только вкусны и оригинальны, но и доступны для вегетарианцев. Подавайте с любимым соусом.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 8 шт.
Вода – 120 мл
Крахмал кукурузный – 40 г
Мука пшеничная – 40 г
Кукурузные хлопья – 50 г
Паприка молотая – 1/2 ч. л.
Чеснок сушеный – 1/2 ч. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Масло подсолнечное – 200 мл
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Способ приготовления:
Ножки грибов отсоедините от шляпок и помойте. Нарежьте грибы на ломтики.
Кукурузные хлопья насыпьте в пакет и измельчите в крошку, которую пересыпьте в миску.
Возьмите другую миску и смешайте в ней кукурузный крахмал с мукой, чесночным порошком, паприкой, солью и перцем. Добавьте воду и перемешайте.
Кусочки грибов окуните в тесто и обваляйте в крохе из кукурузных хлопьев.
Обжарьте нагетсы до золотистого цвета.
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