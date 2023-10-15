Дети точно оценят: Как приготовить тыкву фри
Осень – это не только время для сбора грибов, но и отличная пора для кулинарных экспериментов с тыквой. Тыква фри – это отличный способ насладиться вкусным и здоровым перекусом в холодное осеннее время.
Сегодня мы поделимся простым и интересным рецептом, где главной звездой выступает этот вкусный и полезный продукт. Рецептом поделился сайт shefkuhar.
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Тыква фри
Ингредиенты:
- Тыква – 700 г
- Сладкая паприка – 2 ч.л.
- Острая паприка – 1/2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Инструкция:
- Начните с того, что очистите тыкву от кожи и удалите семена.
- Разрежьте тыкву на небольшие брусочки, похожие на картофель фри.
- Посыпьте надрезанные тыквенные брусочки солью, сладкой и острой паприкой.
- Хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно покрыли каждый кусочек тыквы.
- Подготовьте форму для запекания, покрыв ее пергаментом.
- Разместите кусочки тыквы на подготовленном пергаменте.
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
- Печь тыкву фри в разогретой духовке в течение 25-30 минут, или пока они не станут мягкими и слегка золотистыми.
- Выньте тыкву из духовки и подавайте к столу.
Раньше мы писали о том, как приготовить "манго" из тыквы на зиму.
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