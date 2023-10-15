Дети точно оценят: Как приготовить тыкву фри

Осень – это не только время для сбора грибов, но и отличная пора для кулинарных экспериментов с тыквой. Тыква фри – это отличный способ насладиться вкусным и здоровым перекусом в холодное осеннее время.

Сегодня мы поделимся простым и интересным рецептом, где главной звездой выступает этот вкусный и полезный продукт. Рецептом поделился сайт shefkuhar.

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Тыква фри

Ингредиенты:

Тыква – 700 г

Сладкая паприка – 2 ч.л.

Острая паприка – 1/2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Инструкция:

Начните с того, что очистите тыкву от кожи и удалите семена. Разрежьте тыкву на небольшие брусочки, похожие на картофель фри. Посыпьте надрезанные тыквенные брусочки солью, сладкой и острой паприкой. Хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно покрыли каждый кусочек тыквы. Подготовьте форму для запекания, покрыв ее пергаментом. Разместите кусочки тыквы на подготовленном пергаменте. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Печь тыкву фри в разогретой духовке в течение 25-30 минут, или пока они не станут мягкими и слегка золотистыми. Выньте тыкву из духовки и подавайте к столу.

Раньше мы писали о том, как приготовить "манго" из тыквы на зиму.

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