Готуємо на зиму: Як законсервувати черешню у власному соці

Якщо взимку ви сумуєте за літніми днями, коли сонце палко припікає, а на столі з'являються смачні свіжі фрукти та ягоди, ми маємо для вас рецепт, який допоможе вам згадати цю приємну пору.

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Інгредієнти:

500 г черешні;

600 г цукру;

невелика кількість лимонної кислоти.

Очистіть черешню від кісточок. Якщо бажаєте, можете спочатку замочити ягоди в розчині води і солі, щоб позбутися шкідників. Для цього змішайте 1 літр води з чайною ложкою солі та занурте черешню на деякий час. Потім промийте її під проточною водою. Присипте очищені ягоди цукром і залиште їх у темному місці на 8 годин. Під час цього часу цукор розчиниться, а черешня виділить сік.

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Поставте каструлю з ягодами на плиту і доведіть їх до кипіння. Варіть протягом 7-8 хвилин, знімаючи пінку, якщо вона з'являється. Перед стерилізацією банок, наповніть їх вареною черешнею. Додайте до сиропу трохи лимонної кислоти і продовжуйте варити ще кілька хвилин.

Закатайте банки кришками та переверніть їх дном догори. Зачекайте, доки вони повністю охолонуть. Після цього накрийте банки чимось теплим і зберігайте у прохолодному місці. Тепер у вас є власне варене черешневе варення, яке зможе зігріти вас взимку і нагадати про теплі літні дні. Смачного!

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