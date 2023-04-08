'Готуємося до Великодня': спецпризначенці показали, як 'прибирають' окупантів під Бахмутом (відео)

Спецназівці Служби безпеки України беруть участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, спецпризначенці захищають Бахмут на Донеччині.

Напередодні Великодня військовослужбовці показали, як "прибирають сміття" під Бахмутом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Спецназівці Служби безпеки долучаються до всеукраїнської суботньої толоки – прибираємо сміття з нашої прекрасної землі! З чистими намірами та сильним духом готуємось до Великодня! Працюємо разом до повної Перемоги!" – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити нарізку кадрів, на яких спецпризначенці СБУ знищують окупантів. Для цього захисники України використовують міномети, стрілецьку зброю, гранатомети та ударні безпілотники.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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