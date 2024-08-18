Графіки відключення світла повертаються: в Укренерго попередили про вимкнення 19 серпня

В Україні повертають запровадження графіків відключення світла. Це пов'язано зі спекою та збільшенням навантаження на мережу.

У понеділок, 19 серпня, світло відключатимуть у період з 17:00 до 21:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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"19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", – йдеться у повідомленні.

Про зміни у графіках енергетики повідомлятимуть окремо.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

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