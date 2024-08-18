Графики отключения света возвращаются: в Укрэнерго предупредили об выключении 19 августа
В Украине возвращают введение графиков отключения света. Это связано с жарой и увеличением нагрузки на сеть.
В понедельник, 19 августа, свет будут отключаться в период с 17:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
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"19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений. Причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары", – говорится в сообщении.
Об изменениях в графиках энергетики будут сообщать отдельно.
Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.
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