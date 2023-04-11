Межа між світами: Чому не можна передавати речі через поріг

Наші предки вірили, що поріг у хаті – це не тільки межа між світами, а й межа між реальністю та потойбічним. Згідно з давніми традиціями, передавання різних речей через поріг вважалося табу, оскільки поріг сприймався як межовий простір.

Про те, чому не можна передавати речі через поріг розповіли фольклористика та антропологиня Дар'я Анцибор та дослідниця народних вірувань та етнологиня Анна Ніколаєва.

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Проте, таке передавання могло відбуватися в рамках лікувально-магічних ритуалів, коли учасники спеціально встановлювали зв'язок з потойбічними силами, як розповідає дослідниця народних вірувань.

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Зазвичай, під порогом ховали нехрещених дітей, а в дуже старих хатах і донині можна зустріти пороги, що схожі на маленькі труни.

"Тому сидіти на порозі було заборонено, його потрібно було переступати", – додає Дар'я Анцибор.

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