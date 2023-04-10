Чому радять посидіти перед відправлення у подорож: пояснення

Зазвичай, цей обряд проводиться напередодні довгої мандрівки – людина сідає перед виходом з дому і хвилину проводить у тиші. Експерти пояснили звідки пішло це вірування.

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Вважалося, що це вбереже від чогось поганого в дорозі, і людина зможе щасливо повернутися додому. Сенс вірування криється у протистоянні "свого" та "чужого" світу.

"Поріг – це така символічна межа, перехід від свого, рідного до чужого та небезпечного. Будинок – це територія, яку людина добре знає, а поза ним – вже щось невідоме", – пояснює дослідниця народних вірувань та етнологиня Анна Ніколаєва.

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Вірування також пов'язане з культом предків, коли людина відчуває підтримку свого роду.

"Дехто вважає, що це своєрідне заземлення, начебто людина ще раз набирається свого простору. Воно пов'язане з тим, що далека дорога асоціювалася з небезпекою, непевністю, тому що цей зовнішній світ чужий для нас. А наш світ, який ми створили у своїй хаті та просторі, до нас лояльний, підтримує і надає сили", – розповідає фольклористика та антропологиня Дар'я Анцибор.

Ще одне трактування вірування – це задобрення домового духа, який живе у будинку. Начебто людина присідає перед ним, щоб віддати належне та запевнити, що повернеться.

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