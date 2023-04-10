Почему советуют посидеть перед отправлением в путешествие: объяснение

Обычно этот обряд проводится накануне долгого путешествия – человек садится перед выходом из дома и минуту проводит в тишине. Эксперты объяснили, откуда пошло это верование.

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Считалось, что это убережет от чего-нибудь плохого в пути, и человек сможет счастливо вернуться домой. Смысл верования кроется в противостоянии "своего" и "чужого" мира.

"Порог – это такой символический предел, переход от своего, родного к чужому и опасному. Дом – это территория, которую человек хорошо знает, а вне его – уже что-то неизвестное", – объясняет исследовательница народных верований и этнологиня Анна Николаева.

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Верование также связано с культом предков, когда человек ощущает поддержку своего рода.

"Некоторые считают, что это своеобразное заземление, вроде бы человек еще раз набирается своего пространства. Оно связано с тем, что дальняя дорога ассоциировалась с опасностью, неуверенностью, потому что этот внешний мир чужд нам. А наш мир, который мы создали в своем доме и просторе, к нам лоялен, поддерживает и придает силы", – рассказывает фольклористика и антропологиня Дарья Анцибор.

Еще одна трактовка верования – это удобрение домового духа, живущего в доме. Как будто человек приседает перед ним, чтобы воздать должное и заверить, что вернется.

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