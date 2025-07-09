Грози, град, сильний вітер очікується на частині території України: прогноз погоди на 10 липня

За даними синоптиків, на більшій частині території країни переважатиме сухе і жарке повітря, яке надходитиме з Балкан та Передкавказзя. Водночас періодично очікуються дощі з грозами, градом і шквальним вітром, що свідчить про активізацію конвективних процесів на фоні високої температури.

У четвер ситуація мало зміниться — захід України продовжать накривати опади у вигляді грозових дощів із можливим градом і поривчастим вітром. Інша частина країни залишиться в умовах сухої спеки. Про це повідомляє Meteoprog.

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Вітер змінить напрямок: на заході стане північним, тоді як у центральних і східних областях збережеться південно-східний, помірної сили. Температурний фон залишатиметься контрастним — на заході вдень буде прохолодніше, місцями лише до +20, тоді як решта України відчуватиме максимальну спеку, подекуди майже +39 градусів.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

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