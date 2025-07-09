Грозы, град, сильный ветер ожидается на части территории Украины: прогноз погоды на 10 июля.

По данным синоптиков, на большей части территории страны будет преобладать сухой и жаркий воздух, поступающий из Балкан и Предкавказья. В то же время, периодически ожидаются дожди с грозами, градом и шквальным ветром, что свидетельствует об активизации конвективных процессов на фоне высокой температуры.

В четверг ситуация мало изменится – запад Украины продолжат накрывать осадки в виде грозовых дождей с возможным градом и порывистым ветром. Другая часть страны останется в условиях сухого зноя. Об этом сообщает Meteoprog.

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Ветер сменит направление: на западе станет северным, тогда как в центральных и восточных областях сохранится юго-восточное, умеренной силы. Температурный фон будет оставаться контрастным — на западе днем будет прохладнее, местами только до +20, тогда как остальная Украина будет испытывать максимальную жару, где-то почти +39 градусов.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

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