Грози та дощі йдуть в Україну: коли чекати негоди та скільки триватиме прохолода

У середу, 11 червня, в Україні очікується суттєва зміна погодних умов. Мешканцям слід підготуватися до нестабільної метеоситуації.

У коментарі для NV синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що саме в цей день над Україною пройдуть два активних атмосферних фронти. Вони спричинять зниження температури, дощі короткочасного характеру та грози.

Після періоду спеки, який нещодавно супроводжувався температурними рекордами, з північного заходу в Україну починає надходити холодніша повітряна маса. У північних та західних областях вже спостерігається зниження температури. У той час як на сході та півдні країни спека ще зберігається, але поступово слабшає. До 11 червня майже вся територія України перебувала під впливом області підвищеного атмосферного тиску, що забезпечувало суху та сонячну погоду. Проте погодна ситуація починає змінюватися.

У другій половині дня 11 червня із західних регіонів почне рухатись новий атмосферний фронт, який принесе із собою короткочасні дощі та подекуди грози. До кінця доби його вплив охопить більшу частину країни. За прогнозом синоптика, у Київській області температура повітря коливатиметься в межах +21…+23 °C, очікуються окремі опади та грозові явища. У містах південного сходу – таких як Дніпро, Харків і Запоріжжя – температура підніметься до +26…+28 °C, але вже ближче до вечора можливі зливи короткочасного характеру.

Читайте також: Найпрохолодніше буде на заході України: прогноз погоди на 11 червня

Температурні гойдалки: де в Україні буде найпрохолодніше

У період з 11 по 14 червня вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +8…+14 °C, а вдень температура підніматиметься до +18…+24 °C. У східних та південних областях, як завжди, буде тепліше –місцями до +29 °C. У п’ятницю та протягом вихідних очікується легке зниження температур: уночі — від +7 до +13 °C, вдень – у межах +17…+23 °C. Трохи тепліше буде в Закарпатті та на півдні – до +21…+27 °C. Найпрохолодніша погода прогнозується на півночі, зокрема в Сумській і Чернігівській областях – там денна температура становитиме +14…+20 °C.

Незважаючи на опади, у багатьох регіонах країни зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки. Особливо це стосується центральних та південних областей, а також окремих районів Івано-Франківської, Чернівецької та Харківської. Навіть короткочасні дощі здатні покращити ситуацію, але пильність залишається обов’язковою.

Раніше ми розповідали, яка погода чекає Україну до середини червня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!