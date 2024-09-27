ГУР показали перші кадри полонених росіян із заводу у Вовчанську (фото)

Під час захоплення агрегатного заводу російських окупантів там залишалося приблизно 80 людей, з яких більшість була знищена. На завершальному етапі українським оборонцям вдалося взяти в полон близько двадцяти загарбників.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив командир підрозділу "Стугна" з ГУР Тимур на псевдо Лінукс.

"На фінальній стадії нам вдалось захопити близько двох десятків полонених, які остаточно усвідомили безсенсовість подальшого спротиву і здалися в полон", – зазначив командир.

Російські полонені з агрегатного заводу у Вовчанську. Джерело: Фото надане підрозділом ''Стугна'' у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України

Полонені зазначили, що командири з ГРУ, які керували їхніми діями або загинули, або одиниці намагалися втекти, залишивши своїх підлеглих на заводі в смертельній небезпеці.

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Згідно зі свідченнями полонених, їх неприємно вразило, що командири привласнювали собі значну частину їжі та води, які надходили внаслідок скидів з дронів.

За словами Лінукса, протягом декількох місяців блокади заводу різні підрозділи Збройних Сил України виконували розвідку боєм і заходили на територію підприємства. Остаточний план і початок операції зі звільнення були розроблені на початку вересня.

Розвідники зі спецпідрозділу Тимура спільно з бійцями підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК провели унікальну операцію, яка тривала більше тижня.

"Успіху в операції вдалось досягнути завдяки тому, що противник не зміг виявити наші накопичення та підхід основних сил. Це зайняло у нас чимало часу та сил, але результат був вартий цих зусиль. Бійці, які виконували завдання кілька тижнів провели у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами".

Нагадаємо, раніше воїни ГУР повністю зачистили Вовчанський агрегатний завод та взяли полонених.

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