ГУР показали первые кадры пленных россиян с завода в Волчанске (фото)

Во время захвата агрегатного завода российских оккупантов там оставалось примерно 80 человек, из которых большинство было уничтожено. На завершающем этапе украинским защитникам удалось взять в плен около двадцати захватчиков.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил командир подразделения "Стугна" из ГУР Тимур по кличке Линукс.

"На финальной стадии нам удалось захватить около двух десятков пленных, которые окончательно осознали бессмысленность дальнейшего сопротивления и сдались в плен", – отметил командир.

Российские пленные с агрегатного завода в Волчанске. Источник: Фото предоставлено подразделением ''Стугна'' в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

Пленные отметили, что командиры из ГРУ, руководившие их действиями либо погибли, либо единицы пытались скрыться, оставив своих подчиненных на заводе в смертельной опасности.

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Согласно показаниям пленных, их неприятно поразило, что командиры присваивали себе значительную часть еды и воды, которые поступали в результате сбросов с дронов.

По словам Линукса, в течение нескольких месяцев блокады завода различные подразделения Вооруженных Сил Украины выполняли разведку боем и заходили на территорию предприятия. Окончательный план и начало операции по освобождению были разработаны в начале сентября.

Разведчики из спецподразделения Тимура совместно с бойцами подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК провели уникальную операцию, которая длилась более недели.

"Успеха в операции удалось достичь благодаря тому, что противник не смог обнаружить наши накопления и подход основных сил. Это заняло у нас немало времени и сил, но результат стоил этих усилий. Бойцы, которые выполняли за

Напомним, ранее воины ГУР полностью зачистили Волчанский агрегатный завод и взяли пленных.

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