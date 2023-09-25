Хіміки сказали, чи можна пити дистильовану воду

Дистильована вода – це рідина, що була виготовлені зі звичайної води, яка була очищена від усіх домішок, включаючи солі, мінерали, органічні речовини та гази. Отримають її шляхом перегонки, тобто нагрівання води до кипіння і конденсації пари.

Дистильована вода не містить мінералів, має нейтральний pH та низьку електропровідність. Її використовують у медицині для приготування ліків, інфузій та розчинів для ін'єкцій. Вона використовується в лабораторних дослідженнях та для очищення електронних компонентів.

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Дистильовану воду використовують у виробництві косметики, напоїв та інших продуктів. Видання Sciencenotes повідомляє, що дистильована вода безпечна для пиття, але важливо розуміти її плюси та мінуси.

Така вода є однією з найчистіших форм води, вільною від багатьох забруднюючих речовин, які містяться в інших типах води. Однак вона не містить мінералів, таких як кальцій і магній, які є корисними для здоров’я. І для щоденного пиття її краще не використовувати.

"Для щоденного пиття мінеральна вода або фільтрована водопровідна вода може бути кориснішою завдяки наявності необхідних мінералів… Час від часу вживання дистильованої води не завдає жодної шкоди, але покладатися на неї як на єдине джерело гідратації може з часом призвести до дефіциту мінералів, оскільки в ній відсутні такі мінерали, як кальцій і магній", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що заміна звичайної води на дистильовану може призвести до електролітного дисбалансу: природна вода містить електроліти, такі як натрій, калій і хлорид, які допомагають регулювати багато функцій організму.

"Вживання дистильованої води, з якої видалено ці електроліти, потенційно сприяє електролітному дисбалансу, особливо в поєднанні з надмірним потовиділенням, хворобою чи іншими факторами", – додали науковці. За бажанням можна зробити дистильовану воду вдома. Наповніть велику каструлю наполовину водопровідною водою. Поставте в каструлю жаростійку миску, переконавшись, що її край знаходиться над рівнем води. Увімкніть плиту і накрийте каструлю перевернутою кришкою так, щоб верхня сторона була знизу. Покладіть лід на кришку, щоб створити холодну поверхню.

Коли вода закипить, утвориться пара, яка конденсується на кришці та падає в миску – так ви отримуєте дистильовану воду.

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