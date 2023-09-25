Химики сказали, можно ли пить дистиллированную воду

Дистиллированная вода – это жидкость, изготовленная из обычной воды, которая была очищена от всех примесей, включая соли, минералы, органические вещества и газы. Получат ее путем перегонки, то есть нагревания воды до кипения и конденсации пара.

Дистиллированная вода не содержит минералов, имеет нейтральный pH и низкую электропроводность. Ее используют в медицине для приготовления лекарства, инфузий и растворов для инъекций. Она используется в лабораторных исследованиях и очистке электронных компонентов.

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Дистиллированную воду используют в производстве косметики, напитков и других продуктов. Издание Sciencenotes сообщает, что дистиллированная вода безопасна для питья, но важно понимать ее плюсы и минусы.

Такая вода является одной из чистейших форм воды, свободной от многих загрязняющих веществ, содержащихся в других типах воды. Однако она не содержит минералов, таких как кальций и магний, которые полезны для здоровья. И для ежедневного питья ее лучше не использовать.

"Для ежедневного питья минеральная вода или фильтрованная водопроводная вода может быть полезнее благодаря наличию необходимых минералов… Время от времени употребление дистиллированной воды не наносит никакого вреда, но полагаться на нее как на единственный источник гидратации может со временем привести к дефициту минералов, поскольку в ней отсутствуют такие минералы, как кальций и магний", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что замена обычной воды дистиллированной может привести к электролитному дисбалансу: природная вода содержит электролиты, такие как натрий, калий и хлорид, которые помогают регулировать многие функции организма.

"Употребление дистиллированной воды, из которой удалены эти электролиты, потенциально способствует электролитному дисбалансу, особенно в сочетании с чрезмерным потоотделением, болезнью или другими факторами", – добавили ученые. По желанию можно сделать дистиллированную воду дома. Наполните большую кастрюлю наполовину водопроводной водой. Поставьте в кастрюлю жаростойкую миску, убедившись, что ее край находится над уровнем воды. Включите плиту и накройте кастрюлю перевернутой крышкой так, чтобы верхняя сторона была снизу. Уложите лед на крышку, чтобы создать холодную поверхность.

Когда вода закипит, образуется пар, конденсирующийся на крышке и падающий в миску – так вы получаете дистиллированную воду.

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