''Бавовна'' в Криму: ЗСУ підтвердили знищення нафтобази та склади БК окупантів (відео)

Вранці, 22 липня, в Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму українські безпілотники атакували нафтобазу. Збройні сили України підтвердили свою причетність до вибухів та розповіли про наслідки "бавовни".

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook. Крім цього, ЗСУ показали відео, на якому видно, як палає знищена нафтобаза та склади боєприпасів ворожої армії в Октябрському.

Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійський район АР Крим). Слава Збройним силам України, йшлося в повідомленні СтратКому ЗСУ.

Відео дня

Зазначимо, що в Криму вибухи були на одній із головних трас в Криму (Е105). Ця дорога зʼєднує Сімферополь-Джанкой.

Нагадаємо, у суботу вранці, 22 липня, так звана "влада" тимчасово окупованого Криму та місцеві пабліки повідомили про вибухи в Красногвардійському районі. Зокрема, атакували нафтобазу в Октябрському. В результаті також сталася детонація на складі боєприпасів. Після чого окупаційна влада Криму ухвалила рішення про евакуацію населення в радіусі п'яти кілометрів від місця вибуху. Також був перекритий проїзд через Керченський міст та призупинений рух через Кримську залізницю.

Тоді як 20 липня так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив про атаку безпілотника по північно-західній частині півострова. Він зазначив, що чотири адміністративні будівлі були пошкоджені в одному з населених пунктів на північному заході Криму через атаку БПЛА.

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