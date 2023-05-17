'Добре горить та розлітається на шматки': десантники ефектно знищили танк окупантів (відео)

Українські десантники знищують російську техніку та живу силу ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували танк Т-72Б3 окупантів.

Також була знищена жива сила загарбників. Про це повідомили на сторінці Командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"Десантники перетворюють на добриво російських окупантів та знищили танк Т-72Б3. Усе так само добре горить та розлітається на шматки. Так буде з кожним, хто зазіхне на нашу країну та свободу!" – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили місце розташування ворожої техніки та завдали влучних ударів. На наступних кадрах видно танк окупантів, що горить.

Додамо, Т-72Б3 – це російський основний бойовий танк сімейства Т-72. Модифікація розроблена як альтернатива танку Т-90А.

Нагадаємо, раніше росіяни тричі не змогли евакуювати свою підбиту техніку з поля бою.

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