Господині розповіли, як смачно замаринувати моркву на зиму в банці

Маринована морква на зиму в банках – це смачна закуска до будь-якої страви. Така консервація добре пасує до гарнірів та м’яса.

Досвідчені господині мають свої секрети, як замаринувати моркву на зиму, аби вона смакувала всім. UAportal підготував рецепт пікантної консервації.

Для приготування знадобляться:

морква – 1 кг;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 2 ст. л.;

оцет 9% – 50 мл;

вода – 1 л;

гвоздика – 2 шт.;

лавровий лист – 2 шт.;

перець чорний, горошок – 2 шт.;

перець духмяний, горошок – 2 шт.

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Обирайте морквини невеликого розміру. Їх необхідно помити, почистити та зрізати кінчики. Моркву можна лишати цілою, або розрізати вздовж на декілька частин. Після цього треба простерилізувати банки та проварити металеві кришки в окропі 10 хвилин.

Моркву варто залити окропом у глибокій мисці, додати сіль та залишити на 10 хвилин. Потім рідину потрібно злими, а моркву щільно укласти у банки.

У каструлю треба налити воду, додати цукор, сіль, лавровий лист, гвоздику, перці горошком. Змішайте та поставте на вогонь, доведіть до кипіння та тримайте 5 хвилин. Після цього потрібно додати оцет та дати суміші закипіти.

Залийте моркву маринадом, накрийте кришками та стерилізуйте у каструлі, застеленій рушником,15-30 хвилин.

Закрутіть банки кришками. Переверніть, вкутайте та дайте охолонути. Потім приберіть на зберігання в прохолодне місце.

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