Азійська кухня на український лад: рецепт спринг-ролів з молодої капусти та курки
Спринг-роли зазвичай готуються з рисового паперу, але в цьому рецепті використовується листя молодої капусти. Їх можна взяти в якості перекусу в дорогу чи на природу. Дуже смачна та легка страва.
Інгредієнти:
– Капуста молода – 1 шт.
– Морква – 1 шт.
– Селера, стебло – 1 шт.
– Куряче філе – 1 шт.
– Грецький йогурт – 100 мл
– Огірок – 1 шт.
– Лимон, сік – 5 мл
– Сіль –за смаком
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Спосіб приготування:
1. Філе курки відваріть в трохи підсоленій воді. Залиште охолоджуватись та наріжте його тоненькою соломкою.
2. Капусту розберіть на листя. Добре промийте його та покладіть у крижану воду. Це надасть листю хрусткості.
3. Наріжте моркву, стебло селери й огірок тоненькою соломкою.
4. Соус: змішайте йогурт, лимонний сік і сіль.
5. Листя капусти дістаньте з води, намастіть їх соусом та викладіть моркву, селеру, огірок і курку. Скрутіть у роли.
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