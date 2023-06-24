Азійська кухня на український лад: рецепт спринг-ролів з молодої капусти та курки

Спринг-роли зазвичай готуються з рисового паперу, але в цьому рецепті використовується листя молодої капусти. Їх можна взяти в якості перекусу в дорогу чи на природу. Дуже смачна та легка страва.

Інгредієнти:

– Капуста молода – 1 шт.

– Морква – 1 шт.

– Селера, стебло – 1 шт.

– Куряче філе – 1 шт.

– Грецький йогурт – 100 мл

– Огірок – 1 шт.

– Лимон, сік – 5 мл

– Сіль –за смаком

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Спосіб приготування:

1. Філе курки відваріть в трохи підсоленій воді. Залиште охолоджуватись та наріжте його тоненькою соломкою.

2. Капусту розберіть на листя. Добре промийте його та покладіть у крижану воду. Це надасть листю хрусткості.

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3. Наріжте моркву, стебло селери й огірок тоненькою соломкою.

4. Соус: змішайте йогурт, лимонний сік і сіль.

5. Листя капусти дістаньте з води, намастіть їх соусом та викладіть моркву, селеру, огірок і курку. Скрутіть у роли.

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