Як законсервувати кабачкову ікру на зиму: простий рецепт

Кабачкова ікра є простим консервуванням, яке може здійснити навіть початківець. Багатьох цікавить, як приготувати кабачкову ікру на зиму, щоб вона вийшла смачнішою, ніж та, яку можна придбати в магазині. Юлія Прохода, фіналістка "МастерШеф. Професіонали", поділилась своїм оригінальним рецептом кабачкової ікри.

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Інгредієнти:

Кабачки – 3 кг;

Морква – 1,5 кг;

Цибуля – 750 г;

Олія – 1,5 склянки;

Томатна паста – 1,5 склянки;

Цукор – 7,5 столових ложок;

Вода – 3/4 склянки;

Сіль – 3 столові ложки;

Спосіб приготування:

Промийте та очистіть овочі; Наріжте кабачки і цибулю на дрібні кубики або тонкі пластинки. Натріть моркву на великій тертці; Покладіть овочі у велику каструлю, додайте воду і тушкуйте на середньому вогні до готовності; Зніміть овочі з вогню. Дайте стекти соку і пюре за допомогою блендера до однорідності; Поверніть овочеву масу в каструлю, додайте томатну пасту, цукор, сіль і олію. Перемішайте все разом, доведіть до кипіння та варіть ще 10-15 хвилин; Розкладіть гарячу ікру в стерилізовані банки і закрийте їх стерильними кришками. Переверніть банки догори дном. Дайте ікрі охолонути в такому положенні і зберігайте її в прохолодному місці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Відео дня

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!