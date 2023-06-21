Як законсервувати кабачкову ікру на зиму: простий рецепт
Кабачкова ікра є простим консервуванням, яке може здійснити навіть початківець. Багатьох цікавить, як приготувати кабачкову ікру на зиму, щоб вона вийшла смачнішою, ніж та, яку можна придбати в магазині. Юлія Прохода, фіналістка "МастерШеф. Професіонали", поділилась своїм оригінальним рецептом кабачкової ікри.
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Інгредієнти:
- Кабачки – 3 кг;
- Морква – 1,5 кг;
- Цибуля – 750 г;
- Олія – 1,5 склянки;
- Томатна паста – 1,5 склянки;
- Цукор – 7,5 столових ложок;
- Вода – 3/4 склянки;
- Сіль – 3 столові ложки;
Спосіб приготування:
- Промийте та очистіть овочі;
- Наріжте кабачки і цибулю на дрібні кубики або тонкі пластинки. Натріть моркву на великій тертці;
- Покладіть овочі у велику каструлю, додайте воду і тушкуйте на середньому вогні до готовності;
- Зніміть овочі з вогню. Дайте стекти соку і пюре за допомогою блендера до однорідності;
- Поверніть овочеву масу в каструлю, додайте томатну пасту, цукор, сіль і олію. Перемішайте все разом, доведіть до кипіння та варіть ще 10-15 хвилин;
- Розкладіть гарячу ікру в стерилізовані банки і закрийте їх стерильними кришками. Переверніть банки догори дном. Дайте ікрі охолонути в такому положенні і зберігайте її в прохолодному місці.
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