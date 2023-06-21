Как законсервировать кабачковую икру на зиму: простой рецепт
Кабачковая икра является простым консервированием, которое может осуществить даже начинающий. Многих интересует, как приготовить кабачковую икру на зиму, чтобы она получилась вкуснее, чем та, которую можно приобрести в магазине. Юлия Прохода, финалистка "МастерШеф. Профессионалы", поделилась своим оригинальным рецептом кабачковой икры.
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Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг;
- Морковь – 1,5 кг;
- Лук – 750 г;
- Масло – 1,5 стакана;
- Томатная паста – 1,5 стакана;
- Сахар – 7,5 столовых ложек;
- Вода – 3/4 стакана;
- Соль – 3 столовые ложки;
Способ приготовления:
- Промойте и очистите овощи;
- Нарежьте кабачки и лук на маленькие кубики либо тонкие пластинки. Натрите морковь на большой терке;
- Положите овощи в большую кастрюлю, добавьте воду и тушите на среднем огне до готовности;
- Снимите овощи с огня. Дайте стечь соку и пюре с помощью блендера к однородности;
- Поверните овощную массу в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар, соль и растительное масло. Перемешайте все вместе, доведите до кипения и варите еще 10–15 минут;
- Разложите горячую икру в стерилизованные банки и закройте их стерильными крышками. Переверните банки вверх дном. Дайте икре охладиться в таком положении и храните ее в прохладном месте.
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