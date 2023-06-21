Как законсервировать кабачковую икру на зиму: простой рецепт

Кабачковая икра является простым консервированием, которое может осуществить даже начинающий. Многих интересует, как приготовить кабачковую икру на зиму, чтобы она получилась вкуснее, чем та, которую можно приобрести в магазине. Юлия Прохода, финалистка "МастерШеф. Профессионалы", поделилась своим оригинальным рецептом кабачковой икры.

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Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг;

Морковь – 1,5 кг;

Лук – 750 г;

Масло – 1,5 стакана;

Томатная паста – 1,5 стакана;

Сахар – 7,5 столовых ложек;

Вода – 3/4 стакана;

Соль – 3 столовые ложки;

Способ приготовления:

Промойте и очистите овощи; Нарежьте кабачки и лук на маленькие кубики либо тонкие пластинки. Натрите морковь на большой терке; Положите овощи в большую кастрюлю, добавьте воду и тушите на среднем огне до готовности; Снимите овощи с огня. Дайте стечь соку и пюре с помощью блендера к однородности; Поверните овощную массу в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар, соль и растительное масло. Перемешайте все вместе, доведите до кипения и варите еще 10–15 минут; Разложите горячую икру в стерилизованные банки и закройте их стерильными крышками. Переверните банки вверх дном. Дайте икре охладиться в таком положении и храните ее в прохладном месте.

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