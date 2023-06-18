Ідеально до чаю: рецепт шотландських булочок з черешнею

Ці булочки ідеально доповнять каву чи чай. Вони легкі, пухкі і солодкі, в також дуже легко готуються.

Інгредієнти:

– Борошно пшеничне – 400 г

– Цукор – 115 г

– Розпушувач – 20 г

– Масло вершкове несолоне – 115 г

– Черешня – 150 г

– Вершки – 230 г

– Яйця курячі – 1 шт.

– Варення – 40 г

– Екстракт ванілі – 5 г

– Сіль – 5 г

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Спосіб приготування:

1. У миску просійте разом борошно, цукровий пісок, розпушувач та сіль. Поріжте вершкове масло та додайте до сухої суміші і порубайте ножем.

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2. Помийте черешню, видаліть черешки та кісточки, розріжте навпіл. Додайте її до крихт і перемішайте.

3. Густі вершки, яйце, ягідне варення та ваніль змішайте та додайте до борошняно-черешневої маси, перемішайте.

4. Розкачайте тісто у прямокутник розміром приблизно 20 на 30 см. Обріжте краї ножем. Розріжте тісто навпіл поперек, потім вздовж на чотири частини, щоб вийшло 8 прямокутників. Кожен прямокутник розріжте навпіл по діагоналі, щоб вийшло 16 трикутників.

5. Перекладіть їх на застелене пергаментом деко і випікайте до золотистого кольору 20-25 хвилин при 200 градусах.

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