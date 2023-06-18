Идеально к чаю: рецепт шотландских булочек с черешней

Эти булочки идеально дополнят кофе или чай. Они легкие, пышные и сладкие, а также очень легко готовятся.

Ингредиенты:

– Мука пшеничная – 400 г

– Сахар – 115 г

– Разрыхлитель – 20 г

– масло сливочное несоленое – 115 г

– Черешня – 150 г

– сливки – 230 г

– яйца куриные – 1 шт.

– Варенье – 40 г

– экстракт ванили – 5 г

– соль – 5 г

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Способ приготовления:

1. В миску просейте вместе муку, сахарный песок, разрыхлитель и соль. Порежьте сливочное масло, добавьте в сухую смесь и порубите ножом.

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2. Помойте черешню, удалите черенки и косточки, разрежьте пополам. Добавьте ее к крошкам и перемешайте.

3. Густые сливки, яйцо, ягодное варенье и ваниль смешайте и добавьте к мучной массе, перемешайте.

4. Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 20 на 30 см. Обрежьте края ножом. Разрежьте тесто пополам поперек, затем вдоль на четыре части, чтобы получилось 8 прямоугольников. Каждый прямоугольник разрежьте пополам по диагонали, чтобы получилось 16 треугольников.

5. Переложите их на застеленный пергаментом противень и выпекайте до золотистого цвета 20-25 минут при 200 градусах.

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