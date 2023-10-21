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Рецепти

Ідеально до зимових свят: Як приготувати міцний хрін з буряком на зиму

Ігор Романько

Як зробити міцну закуску з хрону та буряків на зиму

У цьому сезоні багато господинь вирішили приготувати різні консервації на зиму. Чому б не спробувати приготувати гострий хрін з буряком, який чудово пасуватиме до буженини з телятини або холодцю під час зимових свят.

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Рецептом гострого хріну з буряком, який стане чудовим доповненням до вашого асортименту консервацій на зиму, поділились у виданні theLime.

Інгредієнти:

  • Натертий хрін (1 склянка або приблизно 150 г)
  • Кип'ячена вода (1 склянка)
  • Сіль (8 г)
  • Цукор (15 г)
  • Оцет 9% (2 ч. л.) або яблучний оцет 6% (3 ч. л.)
  • Буряковий сік

Приготування:

  1. Почніть з ретельного промивання кореня хрону під проточною водою та очищення його від шкірки. Для полегшення подрібнення, хрін можна на пів години помістити в морозильну камеру, щоб він став більш твердим і легше терся на тертці.
  2. Потім натріть хрін на тертці або прокрутіть його через м'ясорубку.
  3. У чисту банку вкладіть приблизно 1 склянку подрібненого хрону.
  4. Для маринаду візьміть склянку води, додайте до неї сіль та цукор, ретельно перемішайте, щоб всі кристали розчинилися. Далі додайте оцет (або яблучний оцет).
  5. Вилийте отриманий маринад у банку з натертим хроном та ретельно перемішайте.
  6. Щоб надати хріну красивий рожевий колір, вам знадобиться буряковий сік. Його можна отримати з сирого, вареного або запеченого буряка, який потрібно натерти на тертці та віджати сік крізь марлю. Іншим варіантом є використання готового бурякового квасу чи маринаду.
  7. Ретельно перемішайте білий хрін із буряковим соком, за бажанням додайте натертий варений буряк.
  8. Закрийте банку щільно кришкою і поставте в холодильник приблизно на добу, щоб хрін настоявся і набув бажаної смакової насиченості.

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