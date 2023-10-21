Ідеально до зимових свят: Як приготувати міцний хрін з буряком на зиму

У цьому сезоні багато господинь вирішили приготувати різні консервації на зиму. Чому б не спробувати приготувати гострий хрін з буряком, який чудово пасуватиме до буженини з телятини або холодцю під час зимових свят.

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Рецептом гострого хріну з буряком, який стане чудовим доповненням до вашого асортименту консервацій на зиму, поділились у виданні theLime.

Інгредієнти:

Натертий хрін (1 склянка або приблизно 150 г)

Кип'ячена вода (1 склянка)

Сіль (8 г)

Цукор (15 г)

Оцет 9% (2 ч. л.) або яблучний оцет 6% (3 ч. л.)

Буряковий сік

Приготування:

Почніть з ретельного промивання кореня хрону під проточною водою та очищення його від шкірки. Для полегшення подрібнення, хрін можна на пів години помістити в морозильну камеру, щоб він став більш твердим і легше терся на тертці. Потім натріть хрін на тертці або прокрутіть його через м'ясорубку. У чисту банку вкладіть приблизно 1 склянку подрібненого хрону. Для маринаду візьміть склянку води, додайте до неї сіль та цукор, ретельно перемішайте, щоб всі кристали розчинилися. Далі додайте оцет (або яблучний оцет). Вилийте отриманий маринад у банку з натертим хроном та ретельно перемішайте. Щоб надати хріну красивий рожевий колір, вам знадобиться буряковий сік. Його можна отримати з сирого, вареного або запеченого буряка, який потрібно натерти на тертці та віджати сік крізь марлю. Іншим варіантом є використання готового бурякового квасу чи маринаду. Ретельно перемішайте білий хрін із буряковим соком, за бажанням додайте натертий варений буряк. Закрийте банку щільно кришкою і поставте в холодильник приблизно на добу, щоб хрін настоявся і набув бажаної смакової насиченості.

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