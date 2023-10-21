Идеально к зимним праздникам: Как приготовить крепкий хрен со свеклой на зиму

В этом сезоне многие хозяйки решили приготовить разные консервации на зиму. Почему бы не попытаться приготовить острый хрен со свеклой, которая будет прекрасно подходить к буженине из телятины или студне во время зимних праздников.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Рецептом острого хрена со свеклой, которая станет отличным дополнением к вашему ассортименту консерваций на зиму, поделились в издании theLime.

Ингредиенты:

Натертый хрен (1 стакан или примерно 150 г)

Кипяченая вода (1 стакан)

Соль (8 г)

Сахар (15 г)

Уксус 9% (2 ч. л.) или яблочный уксус 6% (3 ч. л.)

Свекольный сок

Приготовление:

Начните с тщательной промывки корня хрена под проточной водой и очищения его от кожуры. Для облегчения измельчения, хрен можно на пол часа поместить в морозильную камеру, чтобы он стал более жестким и легче терся на терке. Затем натрите хрен на терке или прокрутите его через мясорубку. В чистую банку вложите примерно 1 стакан измельченного хрена. Для маринада возьмите стакан воды, добавьте в него соль и сахар, тщательно перемешайте, чтобы все кристаллы растворились. Далее добавьте уксус (или яблочный уксус). Вылейте полученный маринад в банку с натертым хреном и тщательно перемешайте. Чтобы придать хрену красивый розовый цвет, вам понадобится свекольный сок. Его можно получить из сырой, вареной или запеченной свеклы, которую нужно натереть на терке и отжать сок сквозь марлю. Другим вариантом является использование готового свекловичного кваса или маринада. Тщательно перемешайте белый хрен со свекольным соком, по желанию добавьте натертую вареную свеклу. Закройте банку плотно крышкой и поставьте в холодильник примерно на сутки, чтобы хрен настоялся и приобрел желаемую вкусовую насыщенность.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!