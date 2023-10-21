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Рецепты

Идеально к зимним праздникам: Как приготовить крепкий хрен со свеклой на зиму

Игорь Романько

Как сделать крепкую закуску из хрена и свеклы на зиму

В этом сезоне многие хозяйки решили приготовить разные консервации на зиму. Почему бы не попытаться приготовить острый хрен со свеклой, которая будет прекрасно подходить к буженине из телятины или студне во время зимних праздников.

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Рецептом острого хрена со свеклой, которая станет отличным дополнением к вашему ассортименту консерваций на зиму, поделились в издании theLime.

Ингредиенты:

  • Натертый хрен (1 стакан или примерно 150 г)
  • Кипяченая вода (1 стакан)
  • Соль (8 г)
  • Сахар (15 г)
  • Уксус 9% (2 ч. л.) или яблочный уксус 6% (3 ч. л.)
  • Свекольный сок

Приготовление:

  1. Начните с тщательной промывки корня хрена под проточной водой и очищения его от кожуры. Для облегчения измельчения, хрен можно на пол часа поместить в морозильную камеру, чтобы он стал более жестким и легче терся на терке.
  2. Затем натрите хрен на терке или прокрутите его через мясорубку.
  3. В чистую банку вложите примерно 1 стакан измельченного хрена.
  4. Для маринада возьмите стакан воды, добавьте в него соль и сахар, тщательно перемешайте, чтобы все кристаллы растворились. Далее добавьте уксус (или яблочный уксус).
  5. Вылейте полученный маринад в банку с натертым хреном и тщательно перемешайте.
  6. Чтобы придать хрену красивый розовый цвет, вам понадобится свекольный сок. Его можно получить из сырой, вареной или запеченной свеклы, которую нужно натереть на терке и отжать сок сквозь марлю. Другим вариантом является использование готового свекловичного кваса или маринада.
  7. Тщательно перемешайте белый хрен со свекольным соком, по желанию добавьте натертую вареную свеклу.
  8. Закройте банку плотно крышкой и поставьте в холодильник примерно на сутки, чтобы хрен настоялся и приобрел желаемую вкусовую насыщенность.

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