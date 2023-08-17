Ідеально на закуску: рецепт кабачкових кружечків з бринзою
Ці смачні канапки з бринзою є чудовою холодною закускою чи гарніром до м’ясних страв. Рецепт запропонував сайт Shuba.
Інгредієнти:
Кабачки – 4 шт.
Бринза – 200 г
Часник, зубчики – 4 шт.
Петрушка, пучок – 1 шт.
Майонез 67% – 70 г
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Спосіб приготування:
1. Кабачки почистьте кабачки та наріжте кружальцями товщиною 2 см. Одразу присоліть їх.
2. У великій сковороді розігрійте олію. Обваляйте кружальця в борошні й обсмажте на сковороді з двох сторін. Потім викладайте на тарілку з щільною паперовою серветкою.
3. Бринзу натріть у глибоку миску, додайте часник. Вимийте та обсушіть петрушку. Подрібніть зелень й додайте у миску з бринзою, додайте майонез та перемішайте.
4. Розкладіть кабачки на великій тарілці. Зверху викладіть начинку.
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