Рецепт тушкованих кабачків від Євгена Клопотенка
Тушковані кабачки – це простий та смачний гарнір до м’яса да рецептом Євгена Клопотенка.
Інгредієнти:
1 морква
1 ріпчаста цибуля
2 кабачки середньогорозміру
2 ст. л. соняшникової олії
½ ч. л. копченої солі
⅓ ч. л. чорного меленого перцю
⅓ ч. л. хмелі-сунелі
½ ч. л. соку лимона
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Спосіб приготування:
1. Моркву та цибулю очистіть та наріжте середнім кубиком зі стороною 1 см. З кабачків зріжте хвостики та наріжте так само.
2. Сковорідку розігрійте з 2 ст. л. соняшникової олії. Обсмажте цибулю до м’якості, потім – моркву. Готуйте 5 хв.
3. Додайте кабачки, копчену сіль, чорний мелений перець, хмелі-сунелі, перемішайте та тушкуйте 10 хвилин на маленькому вогні не накриваючи кришкою, періодично помішуючи. За хвилину до закінчення приготування, скропіть овочі ½ ч. л. соку лимона.
4. Подавайте теплими до страв з м'яса.
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