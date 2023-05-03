Ідеально розкриває смак: оригінальний рецепт котлет з корицею

Як виявляється, корицю можна додавати не лише у випічку, але й до м’ясних страв. Вона чудово підкреслює смак м’яса.

Найкраще використовувати натуральні палички кориці, вони мають яскравіший смак у порівнянні із порошком. Котлети з корицею мають пікантний аромат та солодкувато-пряний смак.

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Іншредієнти:

– курячий фарш — 500 г;

– цибуля ріпчаста — 2 шт.;

– батон, скибочка — 2 шт.;

– сіль до свого смаку;

– кориця мелена — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

1. Замочіть батон у воді чи молоці на 5 хвилин.

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2. Поріжте цибулю на чотири частини.

3. Подрібніть віджатий хліб та цибулю блендером.

4. Додайте хлібно-цибулеву суміш до фаршу. Посоліть та додайте спеції.

5. Сформуйте котлети, викладіть на розігріту та змащену олією скоровідку.

6. Смажте на невеликому вогні до золотистої кірочки.

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