Идеально раскрывает вкус: оригинальный рецепт котлет с корицей
Как оказывается, корицу можно добавлять не только в выпечку, но и в мясные блюда. Она отлично подчеркивает вкус мяса.
Лучше всего использовать натуральные палочки корицы, они имеют более яркий вкус по сравнению с порошком. Котлеты с корицей обладают пикантным ароматом и сладковато-пряным вкусом.
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Ингредиенты:
– куриный фарш – 500 г;
– лук репчатый – 2 шт.;
– батон, ломтик – 2 шт.;
– соль по своему вкусу;
– корица молотая – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Замочите батон в воде или молоке на 5 минут.
2. Порежьте лук на четыре части.
3. Измельчите отжатый хлеб и лук блендером.
4. Добавьте хлебно-луковую смесь в фарш. Посолите и добавьте специи.
5. Сформируйте котлеты, выложите на разогретую и смазанную маслом скороводку.
6. Жарьте на небольшом огне до золотистой корочки.
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