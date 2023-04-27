Іграшки для дітей своїми руками: як легко виготовити слайм самостійно

Слайм – це популярна дитяча іграшка, яку ще називають "заспокійливою". Ця в'язка речовина "антистрес" має великий попит вже протягом десятиліття. Дехто каже, що якщо її постійно м'яти, розтягувати чи робити інші рухи, то це допомагає заспокоїтися, зняти стрес чи навіть сконцентруватися.

Слайм, або лизун має різні кольори, різну структуру, буває й прозорим. Існують такі види слайму:

Джиглі – має рідкий стан, а при стисканні у руках твердне

Флаффі – м'який як пінка

Баттер – схожий на пасту, м'який

Клауд – гладенький та м'який, без пухирців повітря

Прозорий – може бути з додаванням паєток та блискіток

Аромаслайм – має різні кольори та запахи

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Як виготовити слайм самостійно у домашніх умовах

Візьміть тюбик силікатного клею (200 мл), змішайте його з чайною ложкою зубної пасти. Додайте в масу пів чайної ложки будь-якого гелю для душу та краплю будь-якого крему, все ще раз перемішайте.

Як тільки суміш стане однорідною, додайте грам будь-якого харчового барвника та за бажанням - блискітки або паєтки. Якщо отримана суміш буде сильно липкою, додайте щіпку соди та знову добре перемішайте. Потрібно також додати у суміш три-чотири краплі тетраборату натрію. Лизун має вийти м'яким та еластичним.

Як зробити лизун без клею:

Крохмаль – 3 ст. л.

Шампунь – 1 ст. л.

Дитяча олійка – 1 ст .л.

Змішайте крохмаль, шампунь та дитячу олію. Якщо буде липнути до рук, додайте ще ложку крохмалю.

Важливо: без клею для виготовлення слайма можна використовувати рідке мило та додати соду, або цукор. Такий слайм зберігають в холодильнику, проте він не буде довго придатним для ігор.

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